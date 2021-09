Das Mühleturm-Geheimnis wird nächste Woche gelüftet

Der Churer Street-Art-Künstler Fabian «Bane» Florin realisierte 2018 am Mühleturm in Chur das grösste Wandbild der Schweiz. Nach drei Jahren wird zurzeit der grosse Kristall mit einem neuen Sujet übermalt. Dieses neue Motiv wurde im Rahmen eines Schülerwettbewerbs ausgesucht, an dem 1000 Churer Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben, wie die Verantwortlichen mitteilen.