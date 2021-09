Der Mühleturm wird bunt und hip

Gut bläst an diesem Tag kein Wind rund um die alte Churer Rheinmühle. Fabian Florin alias Bane schwebt zusammen mit seinem Assistenten in luftiger Höhe. Die beiden stehen auf einer kleinen Arbeitsbühne, die nur an zwei Drahtseilen am oberen Turmende befestigt ist. Zusammen tragen sie mit Farbrollern einen knallroten Anstrich im oberen Drittel des Mühleturms auf.