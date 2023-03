Oesch’s die Dritten sind die ersten

«Das Glarner Stadtopenair strotzt vor Schweizer Musik», steht in der Mitteilung vom Montag. Neu arbeiten die Veranstalter mit SRF 3 Best Talent zusammen, was sich im Village des Versicherers Glarnersach zeigt. Dort spielen Valentino Vivace, Andryy, Nativ, Ikan Hyu und Pat Burgener. Dazu kommen die Auftritte der Glarner Band Bliss Pills und der Band-X-Ost-Gewinner Unlsh aus St. Gallen. Beide spielen am Freitag beziehungsweise Samstag auf der Hauptbühne.