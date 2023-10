20 Evakuierte in Schwanden können erstmals in ihre Häuser zurück

Was verschiedenen Leuten am Rand der Sperrzone bereits Anfang September gestattet wurde, konnte nun einem weiteren Teil der evakuierten Personen gewährt werden: Sie durften am Mittwoch in einem sechsstündigen Zeitfenster erstmals in ihre beschädigten Häuser zurückkehren, um persönlichen Besitz zu bergen. Das teilte die Gemeindeführungsorganisation (GFO) Glarus Süd am Donnerstag mit. Laut dieser Mitteilung durften am Mittwoch von insgesamt etwa 30 Personen aus der roten Sperrzone rund 20 Leute aus sieben Haushalten von 8 bis 14 Uhr zurück in ihre Häuser und Wohnungen.