Erdrutsch Schwanden: Etliche Bewohner dürfen zurück in ihre Häuser

Die Gefahrensituation um den Erdrutsch Wagenrunse in Schwanden hat sich ein Stück weit entspannt. Die Konsequenz: Bewohnerinnen und Gewerbetreibende dürfen einzelne Zonen wieder betreten und nutzen – vorerst unbeschränkt. Die Gemeinde Glarus Süd öffnet die Zonen in zwei Stufen, einen Teil am Samstag, einen Teil am Samstag, 14. Oktober.