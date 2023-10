Schwanden: Die Strassensperrung ins Sernftal ist nicht nötig

Die Strassensperre war geplant, damit die Armee speditiv arbeiten kann. «Dies ist nun sogar ohne Strassensperrung gewährleistet», steht in der Mitteilung weiter. Dank den Vorarbeiten, die von zwei privaten Baufirmen «in Rekordzeit» ausgeführt worden seien, sei das Fundament für die Brücke viel früher als geplant voll belastbar. So hätten die Angehörigen des Militärs eine Einbaumethode wählen können, die ebenfalls massiv Zeit einspare und im Vergleich zum ursprünglichen Plan wesentlich weniger Platz benötige: «Die Brücke ist nun einige Tage früher am anderen Ufer angekommen und wird in den nächsten Tagen fertiggestellt.» (mitg/mar)