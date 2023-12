Haltet Ausschau nach Sternschnuppen – wenn das Wetter mitmacht

In diesem Jahr soll das Maximum der Sternschnuppen gegen 20 Uhr am Donnerstag auftreten, heisst es vonseiten Meteonews. Obwohl die Aktivität der Geminiden in den letzten Jahren stetig zugenommen habe, könnte es dieses Jahr schwierig werden, die Sternschnuppen zu beobachten. Das Wetter macht dem klaren Sternenhimmel nämlich einen Strich durch die Rechnung. Aktuell deuten die Prognosen in der Südostschweiz auf wechselhaftes Wetter mit bewölktem Himmel und Regenschauer hin. (nua)