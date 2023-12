Tauwetter versetzt Meteorologen und Ämter in Alarmbereitschaft

In mehreren Wetterdiensten und in Nachrichtensendungen wird seit Tagen gewarnt: In der kommenden Woche könnte es aus meteorologischer Sicht kritisch werden. «Viel Dynamik in der Wetterküche», titelt denn auch der Wetterdienst Meteo News auf seiner Webseite. In den nächsten Tagen erreichten diverse Störungen die Schweiz. «Die zunehmend milden Luftmassen lassen die Schneefallgrenze ansteigen. Besonders in der ersten Wochenhälfte könnte dies zu einem Problem werden.»