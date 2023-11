Baugesuch für Solaranlage in Scuol eingereicht

Das Projekt, das die Gemeinde Scuol, die Energia Engiadina und die Engadiner Kraftwerke AG planen, ziele darauf ab, die Winterstromlücke in der Region zu schliessen. Die ursprüngliche Planung sei aufgrund der Detailuntersuchungen am Gelände und der Rückmeldungen der Umweltverbände auf eine Fläche von rund 57 Hektaren reduziert worden. Die Anlage sei zudem so konzipiert, dass sie nach einer Laufzeit von 30 Jahren wieder abgebaut werden könne und die Beweidung der benutzten Flächen weiterhin möglich sei. Der erste Teil der Anlage solle bis spätestens Ende 2025 Strom ins Netz speisen, sodass das Projekt von einem Bundesförderprogramm profitieren könne.