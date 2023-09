Scuoler Grosssolarprojekt auf gutem Weg

Viermal «Ja»: Die Scuoler Bevölkerung hat am Sonntag an der Urne alle Vorlagen angenommen. Ein guter Einstieg bei der ersten Abstimmung unter dem neu zusammengesetzten Scuoler Gemeindevorstand. «Das gibt uns Schwung», freut sich Aita Zanetti. Seit Anfang Jahr bekleidet sie das Amt des Capo, wie das Gemeindepräsidium in Scuol genannt wird. Schwung bringt der Sonntagsurnengang auch für ein Grossprojekt, welches zwei der vier Abstimmungsvorlagen betrafen: Scuol Solar.