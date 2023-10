Brunnen in Glarus und Graubünden: Das Wasser ist nicht immer so frisch, wie es scheint

Im Rahmen einer Untersuchungskampagne, die von Mai bis August stattfand, wurden Wasserproben von 36 Brunnen an stark frequentierten Mountainbike- und Wanderwegen sowie an öffentlichen Grill- und Spielplätzen in den Kantonen Graubünden und Glarus entnommen. Ziel war es, die Gemeinden für die Bedeutung der Trinkwasserqualität an solchen Orten zu sensibilisieren, wie der Kanton mitteilt.