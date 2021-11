Mit RSO den HCD hautnah erleben

Mit Radio Südostschweiz könnt ihr Eishockey auf höchstem Niveau erleben – Und das erst noch kostenlos! Wir schicken dich und deine Begleitperson mit etwas Glück ans Heimspiel vom HC Davos am Dienstag, 30. November 2021. Angepfiffen wird um 19.45 Uhr zur Partie HC Davos - SCL Tigers.

Die 100 Gewinner dürfen es sich am Abend des Spiels so richtig gutgehen lassen: Neben dem Gratisticket werdet ihr mit einem HCD-Fanschal ausgerüstet und ihr geniesst ein offeriertes Getränk und einen Snack.

Und so nimmst du an der Ticketverlosung teil:

Sende eine SMS mit dem keyword RSO an die Zielnummer 919

(CHF 1.-/SMS) und schon landest du im Lostopf. Gratisteilnahme auch via wap unter http://win.wap.919.ch möglich.

Deine Teilnahme am SMS-Wettbewerb ist nur am Freitag, 26. November 2021 von 6.00 bis 17.00 Uhr möglich. Aus allen eingegangenen Teilnahmen entscheidet das Losglück. Gehörst du zu den Gewinnern, wirst du nach 17.00 Uhr schriftlich über den Gewinn informiert.

Schutzkonzept HC Davos:

Bitte beachte, dass alle Besucher ab 16 Jahren für den Zutritt ins Stadion ein gültiges Covid-Zertifikat mit QR-Code vorweisen müssen (geimpft, genesen oder getestet). Das Zertifikat ist beim Eintritt zusammen mit einem amtlichen Ausweis vorzuweisen. Wer kein gültiges Zertifikat besitzt, erhält keinen Zutritt. Es besteht keine Testmöglichkeit vor Ort. Impfbüchlein, Impfbestätigungen und Testnachweise werden nicht akzeptiert.

Teilnahmebedingungen:

Dies ist ein Gewinnspiel der Südostschweiz Radio AG. Es nehmen alle Personen an der Verlosung teil, welche eine SMS mit dem Keyword RSO an die Zielnummer 919 senden (CHF 1.-/SMS). Gratisteilnahmemöglichkeit via wap: http://win.wap.919.ch

Teilnahmeschluss ist der 26. November 2021 um 17.00 Uhr. Es bestehen dieselben Gewinnchancen bei SMS und wap. Die Gewinner werden per SMS benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. AGB's unter www.suedostschweiz.ch/agb.

«Ds Radio vu do» freut sich auf euch!