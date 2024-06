Grosse Überraschung bei den Churer Stadtratswahlen: Sandra Maissen ist abgewählt

In der Stadt Chur endet die vierjährige Amtsperiode der Mitglieder des Gemeinderates und des Stadtrates Ende 2024. Die Mitglieder für die Amtsperiode 2025 bis 2028 werden am 9. Juni 2024 gewählt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 30. Juni 2024 statt.