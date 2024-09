Von Sonne bis Regen: So meistert ihr das wechselhafte Wetter zum Start in den September 

1. Zwiebellook: Nehmt euch ein Beispiel an einer Zwiebel und schichtet eure Kleidung, damit ihr auch spontan auf Temperaturschwankungen reagieren könnt.



2. Wetterfühligkeit bekämpfen: Symptome wie Kopfschmerzen können das Wohlbefinden beeinträchtigen. Achtet darauf, ausreichend zu trinken, sorgt für ein angenehmes Raumklima und bewegt euch regelmässig an der frischen Luft.



3. Sonnenschutz: Man denkt es zwar nicht, aber auch bei wechselhaftem Wetter kann die Sonne stark sein. Tragt also auch dann Sonnencreme und habt eine Sonnenbrille griffbereit.



4. Wasserdichte Taschen, Rucksäcke und Co.: Weil das Wetter auch mal kurz umschlagen kann, ist es sinnvoll, euer Hab und Gut für unterwegs in Taschen zu packen, die wasserabweisend sind. So sind eure wichtigen Gegenstände auch bei spontanen Regenfällen geschützt.



5. Thermoskanne als Alleskönner: Eine Thermoskanne oder isolierte Flasche hält Getränke warm oder kalt und bietet so Erfrischung oder Wärme, je nach Bedarf.



6. Flexible Pläne: Natürlich ist es nicht immer möglich, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, plant flexibel. Outdoor-Aktivitäten solltet ihr – es sei denn, ihr möchtet im Regen spazieren gehen – für Zeiten planen, in denen schönes Wetter vorhergesagt ist. Idealerweise solltet ihr auch immer einen Plan B parat haben.



7. Wetterwarnungen einrichten: Viele Wetter-Apps bieten die Möglichkeit, Warnungen für extreme Wetterbedingungen einzustellen. Nutzt diese Funktion, um auf dem Laufenden zu bleiben und gegebenenfalls eure Pläne anzupassen. Auch wir berichten zum Wetter, hier findet ihr unseren Wetterticker.



8. Positive Einstellung: Manchmal ist das Wetter einfach unberechenbar; in einer Stunde strahlt die Sonne und in der nächsten schüttet es wie aus Kübeln. Nehmt es mit Humor und bleibt positiv, um das Beste aus der Situation zu machen.