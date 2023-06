Gewitter und hohe Temperaturen in Sicht

Mo. 19.06.2023 - 10:51

Hitzemarke von 30 Grad am Sonntag geknackt

Am vergangenen Sonntag ist zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke auf der Alpennordseite geknackt worden. So zeigte im Verlauf des Nachmittags das Thermometer in Chur über 30 Grad an. Die höchste Temperatur in der Schweiz wurde in Binningen im Baselbiet gemessen – mit stolzen 32,5 Grad um 17 Uhr. Es war der erste Hitzetag des Jahres, wie der Wetterdienst Meteonews vermeldet. (nen)