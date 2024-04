Vorsicht: Diese Spam-Mail von Swisscom wirkt äusserst echt 

Damit man nicht in die Spam-Falle tappt, sollte man jede E-Mail rasch prüfen, bevor man sie öffnet: Sind der Absendername und die Absender-E-Mail-Adresse bekannt? Ist der Betreff sinnvoll? Wird ein Anhang von diesem Absender erwartet? Ergeben diese drei Punkte kein stimmiges Bild, sollte die E-Mail als Spam markiert und danach gelöscht werden. So schützt man sich, aber auch andere Nutzer. Denn wenn viele Empfänger eine E-Mail als Spam markieren, landet dieses künftig bei allen direkt im Spam-Ordner. Wichtig ist, dass man niemals einen Link oder Anhang in einer spam-verdächtigen E-Mail öffnet. So kann nichts passieren.