Nein, euer unzustellbares Paket wurde nicht im Post-Lager zurückgehalten

In der Schweiz wird der Markenname der Schweizerischen Post mit 21 Prozent am meisten von Cyberkriminellen für Phishing missbraucht. Auf dieses Ergebnis kommt ein Anti-Phishing-Bericht des Bundesamts für Cybersicherheit. Im Moment werden auch in Graubünden Handys geradezu überflutet. In einer SMS heisst es, dass ein bestelltes Paket aufgrund unklarer Adressinformationen im Lager zurückgehalten wurde.