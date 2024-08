Vergammelte Geister-Raststätte und Co.: Diese fünf Themen haben euch diese Woche in den Bann gezogen

Tausende fahren täglich an ihr vorbei, statten aber keinen Besuch ab: Die Rede ist von der Geister-Raststätte an der Walenseeautobahn. Diese Woche haben wir darüber berichtet und euch hat dieses Thema sehr bewegt. Ebenfalls interessiert haben euch der Grossbrand in Mühlehorn am Nationalfeiertag und der Stromausfall am Mittwochabend in vielen Bündner Gemeinden.

Diese fünf Themen der Woche haben euch als Online-Leserschaft auf «suedostschweiz.ch » in den Bann gezogen:

1. Besuch in der Geister-Raststätte am Walensee: So vergammelt der wohl bekannteste Lost Place der Schweiz