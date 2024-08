Mehrere Gemeinden im Churer Rheintal ohne Strom

Wie die Energieversorgerin Repower in einer Medienmitteilung schreibt, ist es in den Gemeinden Landquart, Jenins, Fläsch, Malans, Igis, Mastrils und Zizers am Mittwochabend zu einem Stromausfall gekommen.

Der Strom fiel demnach ab ungefähr 17.50 Uhr für ungefähr eine Stunde aus. Rund 8500 Kundinnen und Kunden seien in dieser Zeit ohne Strom gewesen. «Ursache für den Stromausfall war ein Blitzeinschlag», heisst es in der Mitteilung weiter. (red)