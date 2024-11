Saisonstart des Eisfelds Quader verschiebt sich

Die Sport- und Eventanlagen Chur haben in einer Medienmitteilung bekannt gegeben, dass sich die Eröffnung des Eisfelds Quader in Chur aufgrund technischer Herausforderungen verzögert. Technische Schwierigkeiten bei der Kälteanlage würden den Prozess des Aufeisens verlangsamen. «Dies hat zur Folge, dass das Eis für den Betrieb noch nicht die gewünschte Qualität aufweist», heisst es. Voraussichtlich wird das Eisfeld Quader laut der Stadt am 20. November geöffnet.