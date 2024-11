Chur: Eisfeld Quader ist startklar

Es ist wieder so weit: Das Eisfeld Quader startet am 16. November wieder in Chur. Das schreiben die Sport- und Eventanlagen Chur in einer Medienmitteilung. Bis zum 2. März des kommenden Jahres soll dann die Eisbahn und der Schlittschuh- und Laufhilfenverleih für Besucherinnen und Besucher geöffnet sein.