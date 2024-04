Wenn euer Hund verloren geht: So reagiert ihr richtig

Gestohlen wurde der Lagotto Romagnolo am späteren Vormittag vom 4. April vor einem Geschäft in St. Moritz. Dort war er zuvor angebunden. Wenige Stunden später wurde der Hund durch eine Meldung bei der Stadtpolizei in Chur entdeckt. Die Besitzerin bekam ihr Tier noch am selben Tag zurück. «Der Hund war bei uns sehr zutraulich und umgänglich», sagt Dominik Bächtold, Abteilungsleiter Verkehrssicherheit bei der Stadtpolizei Chur. «Die Halterin war so froh, als sie vom Fund ihres Hundes gehört hat und dass es ihm gut geht.»