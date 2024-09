Im Churer Sennhof gibt es einen Flohmarkt

Einen Plan erstellen

Beginnt mit einer Liste der Räume oder Bereiche, die ihr entrümpeln möchtest. Setzt euch realistische Ziele und arbeitet systematisch, Raum für Raum oder Schrank für Schrank.



Die Drei-Kisten-Methode anwenden

Nutzt drei Kisten für «Behalten», «Wegwerfen» und «Spenden/Verkaufen». Jedes Objekt muss in eine dieser Kategorien fallen, um den Entscheidungsprozess zu erleichtern.



Mit kleinen Bereichen anfangen

Beginnt mit einer Schublade, einem Regal oder einem kleinen Raum. Kleine Erfolge motivieren und verhindern, dass ihr euch schnell überfordert fühlt.



Regelmässig aussortieren

Macht das Entrümpeln zu einer regelmässigen Aufgabe, damit sich kein neuer Ballast ansammelt. Einmal im Monat eine Schublade oder einen Schrank durchzusehen, kann langfristig helfen.



Emotionalen Ballast loslassen

Trennt euch von Dingen, die keine emotionale Bedeutung oder praktische Funktion mehr haben. Fragt euch: «Verwende ich das noch?», oder: «Macht es mich glücklich?» Wenn die Antwort «Nein» ist, solltet ihr es loslassen. Das schafft nicht nur mehr Platz in der Schublade, sondern auch in eurem Kopf.