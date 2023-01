So wird Aufräumen zum Kinderspiel

Im Haushalt sammeln sich mit der Zeit Dinge an, die nie benutzt werden. Sie überfüllen Vorratskammern oder Regale. Doch Aufräumen ist für viele eine Tortur. Es gibt viel Arbeit und zieht sich oft in die Länge. So gehen Stunden drauf, an welchen man eigentlich Zeit mit Freunden verbringen oder vor dem Fernseher sitzen könnte. Netflix und Co. klingen ohnehin verlockender, als mal den Haushalt mühsam auszumisten. Doch was sein muss, muss sein. Einige spornt gerade das neue Jahr an, mal endlich ordentlich die gute Stube auf Vordermann zu bringen. Folgende fünf Tipps helfen euch, möglichst entspannt und ohne Kopfzerbrechen das traute Heim zu entrümpeln: