Jetzt macht Chur Ernst mit der Energiewende: Schloss Haldenstein bekommt ein Solardach

Für das Schloss spreche einiges, so Stadtpräsident Marti. «Die Dachfläche ist ausreichend gross, und die alten Ziegel stören mich optisch schon länger.» Insofern verspricht er sich von der Solargrossanlage auch eine optische Aufwertung für das Schloss. Ästhetische Gründe sind es auch, wieso Chur seine Solaroffensive in Haldenstein starten will. «Wir wollen die Altstadt und das Zentrum für die Touristinnen und Touristen ansprechend erhalten», erklärt der Stadtpräsident. Deshalb wolle man den Stadtkern nicht mit Solarpanels verschandeln. «In Haldenstein stört das viel weniger Leute.»