Francine Jordi komplettiert Line-up am Sound of Glarus

Das Sound of Glarus findet 2024 erstmals Anfang Sommer, vom 20. bis am 22. Juni, statt und nicht wie bisher am letzten August-Wochen­ende. Als Grund geben die Open-Air-Organisatoren das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest an, das im nächsten Jahr Ende August im Glarnerland stattfindet. 2025 geht das Sound of Glarus vom 19. bis am 21. Juni über die Bühne. (red)