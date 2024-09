Liebe Glarnerinnen und Glarner, wir müssen uns über den Geruch von Ziger unterhalten

Seit diesem Moment habe ich viele weitere Gestankserlebnisse gesammelt: Nach dem Fondue zu Hause rieche ich nicht den Käse, sondern nur den Ziger. Den lagere ich jeweils gerieben in einem Schälchen, um die Brot-Fondue-Würfel darin zu tunken. Und wenn ich in der Milchzentrale meines Vertrauens am Samstag Glace kaufe, hoffe ich immer, dass die Zigerbrüüt schon ausverkauft sind. Und Apéros! Im Glarnerland gibt es keinen Apéro ohne Ziger in irgendeiner Form. Die Duftwolke wird in dem Fall noch schlimmer: Billiger Fendant (Chasselas-Trauben!) mischt sich mit dem betäubenden Geruch von Ziger. Das wird besonders schlimm, wenn die Brüüt eine Stunde lang in der Wärme gelegen sind und nur noch die unbeliebten Varianten (mit Trauben zum Beispiel) auf einen hungrigen Apéroteilnehmenden warten.