Läuft alles glatt, gibt es in Linthal bald 50 neue Wohnungen

Seit 2016 arbeiten die Wohnpark Linthal AG und die Gemeinde Glarus Süd an einem Projekt zur Wohnraumentwicklung im südlichen Glarnerland, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Die Umsetzung des Wohnparks markiere einen weiteren Meilenstein in der erfolgreichen Umnutzung des ehemaligen Industrieareals der Spinnerei Linthal.