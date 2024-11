Zwei Amerikanerinnen in Glarus: «Alle beneiden uns und wollen wissen, wie es hier ist»

Und sie hatten bereits Besuch aus der Heimat. Wilhites Freundin und ihr Vater, mit welchem sie etwa Genf oder Schaffhausen besuchte, waren hier, ebenso Helms Lebenspartner. Just an ihrem Geburtstag am 26. September. «Beste Geburtstagsüberraschung ever», so Helm. Alle Familienmitglieder oder Freunde würden sie am liebsten hier in der Schweiz besuchen kommen. «Alle beneiden uns und wollen wissen, wie es hier ist», so Wilhite.