Zurück aus der Pension: Christoph Zimmermann wird wieder Departementssekretär in Glarus

Die langjährige Leiterin des Departementssekretariats Bau und Umwelt, Martina Rehli, verlässt den Kanton Glarus per 1. September 2024 in Richtung Graubünden und wird Generalsekretärin im Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität, schreibt der Kanton Glarus in einer Mitteilung.