Peinlich: Glarner Regierung entdeckt falsche Massnahme im eigenen Sparpaket – und rudert zurück 

Der Skandal entwickelte sich dann aber in eine andere Richtung, wie sich am Freitagnachmittag zeigte. Denn: «Der Glarner Regierungsrat hat am Freitag mittels Zirkularbeschluss diese Sparmassnahme gestrichen», erklärt der Medienverantwortliche des Kantons, Roland Wermelinger. Es sei aber nicht so, dass der Kommentar in den «Glarner Nachrichten» die Meinung der Regierungsräte und der Regierungsrätin geändert habe, so Wermelinger. Vielmehr habe man dank der Berichterstattung festgestellt, dass es sich bei diesem Vorgang tatsächlich gar nicht um eine Sparmassnahme handle – und die folglich auch nichts im Massnahmenkatalog der Regierung verloren habe.