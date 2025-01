Dieser Glarner Arzt weiss alles über Schuppenflechten-Arthritis: «Die Erkrankten tragen keine Schuld daran»

Zur Person



Raphael Micheroli-Konuk, verheiratet und 37-jähriger Vater von drei Kindern, ist Leitender Arzt in der Klinik für Rheumatologie am Universitätsspital Zürich. Er ist einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Schuppenflechten-Arthritis in der Schweiz. Neben seiner Tätigkeit in Zürich arbeitet er auch am Kantonsspital Glarus sowie in einer auf Ultraschall spezialisierten Praxis in Basel. Geboren und aufgewachsen ist er im Glarnerland. Er studierte Humanmedizin an den Universitäten Fribourg und Zürich. (red)