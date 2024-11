Mord im Klöntal, Teil 3 – Rauch über dem «Staldengarten» 

Buck erinnert sich später folgendermassen an seine Einkehr im Wirtshaus: «Ich war an jenem Tage in den Schlattbergen gewesen. Auf dem Rückweg kehrte ich, wie oft, im ‹Staldengarten› ein und trank ein Glas Wein. Es wird etwa um halb sechs Uhr herum gewesen sein. An dem Tische, zunächst dem Schlafgaden, sass Stüssi, und bei ihm das kleinste Kind, mit dem er spielte und das er küsste und herzte, wie ich es noch nie gesehen hatte. Ich sagte zu ihm, er sei heute gar freundlich mit dem Kinde. Er entgegnete, er gäbe dieses um alles in der Welt nicht her. Vorn am gleichen Tische sass die Frau, ihr Gesicht etwas von ihm abgewendet, und strickte. An einem anderen Tische sassen zwei Gäste aus dem Arbeiterstand, denen ich weiter keine Aufmerksamkeit schenkte.