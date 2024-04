So viel Jööh gibts zurzeit im Kinderzoo zu sehen

Interessanterweise würden Kattas in der nördlichen Hemisphäre ihre Jungen ausnahmslos im Frühjahr gebären, heisst es in der Mitteilung. Wild lebend kommen die kuschligen Tiere nur auf der Insel Madagaskar vor. Die beiden jungen Kattas in Rapperswil sind Zwillinge und kamen nach einer Tragzeit von gut 130 Tagen auf die Welt. Sie seien gut aufgehoben im Familienverband, so der Zoo. Das Geburtsgewicht der Kleinen, die fünf Monate lang gesäugt werden, dürfte rund 60 Gramm betragen haben. Um das Geschlecht zu bestimmen sei es im Moment aber noch zu früh.