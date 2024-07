Urnerboden: Drei Rindviehkälber stürzen vor Angst über eine Felswand zu Tode – aber vor was?

Am 12. Mai wurde auf dem Urnerboden zum letzten Mal ein Wolf gesichtet. Damit bestünden keine Hinweise, dass der Tod der drei Kälber auf den Einfluss eines Wolfs zurückzuführen sei, so die Mitteilung. Die Urner Wildhutorgane würden die Situation jedoch weiterhin beobachten.

Eines der Kälber habe aber mehrere äussere Verletzungsspuren aufgewiesen, weshalb es für weitere Untersuchungen an das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Uni Bern überführt wurde. Dort haben die Abklärungen allerdings ergeben, dass die Verletzungen im Schwanzbereich vom durchbrochenen Stacheldrahtzaun stammen. Eine weitere Kratzverletzung sei zudem erst nach dem Tod des Tieres entstanden. Und: Sie wurde gemäss den Experten eindeutig nicht durch einen Wolf oder einen Hund zugeführt.

Aber zuerst zu den Fakten: Die drei sieben Monate alten Tiere befanden sich während der Nacht in einer mit Stacheldraht eingezäunten Weide. Und dort seien sie mutmasslich erschreckt worden, aus der Umzäunung geflohen und über eine Felswand zu Tode gestürzt. Die Ursache davon könne ein Hund, ein Wolf oder auch eine andere «Schreckquelle» wie beispielsweise ein vorbeirasendes Fahrzeug gewesen sein, schreibt der Kanton Uri.