Näfels: Aus der hässlichen Panzersperre soll ein Paradies für Mensch und Tier werden

Der Tankgraben in Näfels ist vielleicht für die meisten nur ein mit schmutzigem Wasser gefülltes Loch. Wenn man vom Autobahnzubringer her in den Kanton hineinfährt, sieht man unmittelbar nach dem Lichtsignal aus dem Autofenster etwas Schilf. Etwas mehr wissen die Spaziergängerinnen und Spaziergänger: Sie haben sicher schon Enten im Graben gesehen oder Rohrkolben und Seerosen. Dass im Tankgraben aber auch seltene Krebse und Muscheln leben, dürfte kaum jemandem bekannt sein.