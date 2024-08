Spoileralarm: Dieses Haus mitten in Glarus wird noch weitere zwei Male «brennen»

Mitten in Glarus, mitten im Feierabendverkehr: Nein, dass dieses Haus an der Bankstrasse 2 an einem Montagabend in Vollbrand gerät, wünscht sich wirklich keiner. Und genau darum ist es am letzten Montag passiert. «Wir wollen mit dieser Einsatzübung genau das üben: Was müssen wir tun, wenn es bei einem Hausbrand beengte Verhältnisse, viele Zuschauer und viel Verkehr gibt», sagt Karl Stüssi, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Glarus. Am vergangenen Montag habe es sicher 40 bis 50 Zuschauer gegeben, ergänzt Stüssi. Der echte Rauch stammt von handelsüblichen Rauchmaschinen, die vor der Übung für das richtige «Ambiente» sorgen.