Am Montag fahren beim Deponie-Rutsch am Walensee die Bagger auf

Durch den Rutsch ist der rechtsseitige Damm der Linth in Richtung Flussmitte verschoben worden. Das Wasser wird dadurch zum Teil aufgestaut und fliesst über das linksseitige Vorland. Nun soll der Pfropfen teilweise entfernt werden, wie es in der Medienmitteilung heisst. Auf diese Weise erhöhe sich die Abflusskapazität deutlich und sei auch bei Regen wieder gewährleistet. Gleichzeitig könne das Vorland am linken Linthufer, das zurzeit noch unter Wasser stehe, wieder trockengelegt werden, wodurch auch die Dämme entlastet würden. «Mit einer sorgfältigen und behutsamen Vorgehensweise wird sichergestellt, dass die Stabilität des Hangs nicht beeinträchtigt wird und dass es im Escherkanal zu keiner Erosion kommt», heisst es in der Medienmitteilung. Die Arbeiten würden voraussichtlich einige Tage dauern. Eine vollständige Entfernung des Materials in der Linth – es handelt sich laut den Verantwortlichen um Teile der Böschung und des Uferwegs, aber nicht um Deponiematerial – sei nicht möglich, weil sonst von oben Deponiematerial nachrutschen würde.