Showdown in Näfels: Warum ein Tschechischer Violinspieler gegen eine Olympiasiegerin antritt

Seit der ersten Austragung im Jahre 1982 hat der Schweizer Schiesssportverband (SSV) die Wettkämpfe der Indoor-Schweizer Meisterschaft immer im Zweijahresturnus, nach dem Motto «vom Schnupperjahr zum Gesellenjahr», an interessierte Vereine vergeben. Ein solcher Turnus hat sich insofern bewährt, dass dieser Wettkampf in verschiedenen Landesgegenden zur Austragung kommt. 2019 hatte die Abteilung Gewehr 10/50 zwei Bewerbungen vorliegen, Nidwalden schriftlich für 2021/2022 sowie eine mündliche aus Glarus für dieselben Jahre. Nach einigem Hin und Her kam eine Einigung zustande und dem Glarnerland wurde die Durchführung 2023/2024 zugesprochen. Bedingt durch die Coronapandemie konnten 2021 keine Finaltage ausgetragen werden. Zur Einhaltung des Zweijahres-Turnus wurden die Daten entsprechend angepasst und um ein Jahr verschoben, und so ist nun zum ersten Mal das Glarnerland an der Reihe.