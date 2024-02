Wenn sich der Nebel ins Glarnerland verirrt

Als ich letzten Montag gegen 8.30 Uhr auf meinem Weg in die Redaktion am Bahnhof Näfels-Mollis ankam, war die Umgebung dort in Nebel gehüllt. Ich schaute vom Bahnhof aus nach Süden und sah im Nebel eine Reihe roter Ampeln. Der Anblick verlieh dem Ort eine gewisse Ehrfurcht oder Gespenstigkeit. Das zwang mich geradezu, meine Kamera aus meiner Tasche zu nehmen.