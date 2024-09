Fleissige Bauarbeiter: In Schwanden können Erdrutsch-Opfer am Dienstag zurück in ihre Häuser

Ab dem 1. Oktober können die meisten der noch Evakuierten in ihre Häuser zurückkehren. Denn der Bau zum Schutz vor der Wagenrunse ist früher als geplant fertig geworden.

Sebastian Dürst

Glarus