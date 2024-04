Rechtsextreme in der Jungen SVP: Die Glarner Sektion distanziert sich von Sellner und Co

Der Grundsatzkonflikt bei der Schweizer Jungpartei entzündet sich an einem Österreicher: Martin Sellner ist ein 35-jähriger Rechtsextremer aus Wien. Er vertritt rassistische und antisemitische Positionen. Zum Beispiel ist er Vertreter der sogenannten Remigration, der massenhaften Ausschaffung von Menschen mit Migrationshintergrund in ihre Herkunftsländer. Welche Staatsbürgerschaft sie besitzen, spielt dabei keine Rolle. In die USA und nach Deutschland darf er nicht mehr einreisen. Die Strategiechefin der Jungen SVP Schweiz, Sarah Regez, hat sich im Jahr 2023 mit Sellner getroffen. Einige Kantonalsektionen solidarisierten sich auch mit Sellner, als dieser kürzlich in der Schweiz festgenommen wurde.