Ein ehemaliger Feuerwehrmann hat in Haslen in einem leer stehenden Haus geheizt und es in Brand gesetzt

Im Februar 2020 hat in Haslen ein altes Holzhaus gebrannt. Jetzt ist ein 58-jähriger ehemaliger Feuerwehrmann dafür bestraft worden. Er hat noch mehr auf dem Kerbholz.

Daniel Fischli

Glarus