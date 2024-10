In Glarus Süd ungenügend, sonst besser als sein Ruf: So gut (oder schlecht) ist der ÖV in deinem Wohnort

Der tägliche Querspangenstau ändert wenig: Viele Glarner sitzen lieber im Auto als im Bus oder Zug. Muss der öffentliche Verkehr besser werden? Experte Hans Kaspar Schiesser benotet den Glarner ÖV.

Fridolin Rast

Glarus