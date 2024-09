Lauter als Swifties: Döner-Influencer Steve Merson bringt in Glarus die Teenies zum Kreischen

Ob die Botschaft, die Döner-Expertise oder die Geschenke seine Beliebtheit ausmachen, sei dahingestellt. Auf jeden Fall zieht das Konzept auch im Glarnerland. Am Samstag hat Merson halt mitten in Glarus gemacht: Beim «Duski»-Döner an der Hauptstrasse erwartet ihn eine grosse Menge an Fans. Denn Merson hat angekündigt, Gratis-Döner zu verteilen. Wie ein Superstar klatscht Merson Hände ab und macht Fotos, während er sich bis zur Theke vorkämpft. 523 Besucher seien es gewesen, schreibt der Food-Influencer in einer Mitteilung.