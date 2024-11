Auf dem Flugplatz Mollis sind jetzt Flugzeuge, Velos und Fussgänger nicht mehr am selben Ort unterwegs 

Der neue Weg führt von Mollis aus gesehen nach dem Flugzeugunterstand in Richtung Osten vom Rollweg weg und über die neue Erschliessungsstrasse hinter den Hangars in Richtung Netstalerstrasse. Anschliessend werden die Velofahrenden auf dem «breiten separaten Weg entlang der Netstalerstrasse um den aviatisch genutzten Bereich des Flugplatzes herumgeführt», wie die Gemeinde schreibt. Nach dem «Aviatico» fährt man wieder auf dem Rollweg weiter in Richtung Netstal.