In Glarus könnt ihr jetzt nach Zwinglis Schatz suchen

Der berühmte Reformator Huldrych Zwingli trat vor 500 Jahren seine Pfarrstelle in Glarus an, wie dazu in der Mitteilung ausgeführt wird. Diese Zeit, die er in Glarus verbrachte, sei für seinen Werdegang prägend gewesen. Auf dem Foxtrail «Clarona» begibt man sich auf Zwinglis Spuren. So war er Jahre vor seiner Zeit als Pfarrer und Reformator ein begabter Musiker.