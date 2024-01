Warum sich Toni Bendel aus Niederurnen nach seinem Tod kompostieren lassen will

Kompostbestattung – wem jetzt das Bild von grünen Tonnen in den Sinn kommt, kann beruhigt sein. Grüne Tonnen sind nicht im Spiel. In Teilen der USA und von Deutschland ist eine Kompostbestattung bereits möglich. Der Verein «Werde Erde» arbeitet daran, dass das auch in der Schweiz erlaubt wird.