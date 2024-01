Glarner Postangestellte klaut Briefe: Wie ihr ein Gutschein zum Verhängnis wird

Dass ein Brief den einen oder anderen Tag verspätet beim Empfänger eintrifft, das kann passieren. Aber mehrere Monate, das ist doch eher ungewöhnlich. In mindestens 200 Fällen war dafür eine Glarner Postangestellte verantwortlich. Sie hat von Anfang Februar bis Ende November des vergangenen Jahres während ihrer Arbeit im Verteilzentrum unbemerkt Briefe eingesteckt und mit nach Hause genommen. Insgesamt fand die Polizei in der Wohnung der Frau rund 200 Postsendungen, womöglich stahl sie aber noch viel mehr.