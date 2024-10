Sogar bei der Landsgemeinde: Glarus will clever sparen, so funktioniert das aber nicht

Erstens durch die Einsparungen, die mit ihr erzielt werden können. So rechnet man zum Beispiel bei tieferen Pendlerabzug mit 1,2 Millionen an Einsparungen (respektive: Mehrkosten für die Autofahrer), die Erhöhung der Jahresgebühren für die Landesbibliothek soll hingegen gerade 20’000 Franken einbringen. Nur weil also ganz viele Anspruchsgruppen verzichten müssen, heisst das also noch lange nicht, dass es bei allen um gleich viel Geld geht. Und natürlich werden genau diese Zahlen von den Interessengruppen genutzt werden, um Stimmung für das eine oder andere zu machen.